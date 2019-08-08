Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК вчера в 05:18
В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет. Соответствующие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, сообщает американское издание Bloomberg. Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:27, Вашингтон
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против американской компании Apple после жалобы «Лаборатории Касперского», сообщила RNS начальник управления по связи ФАС Елена Заева.
Обновлено вчера в 02:24
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:05
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
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Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды
На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:09
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В России подскочили цены на доступное жилье
Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
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Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
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Обновлено вчера в 22:45
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
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В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.
Обновлено в 01:34
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено вчера в 14:51
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 15:17
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Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Обновлено вчера в 14:35
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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
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Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
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Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Авто
Обновленный внедорожник SsangYong Rexton замечен на тестах
В Сети появились первые снимки обновленного рамного внедорожника SsangYong Rexton.
Обновлено в 02:21
Кино
Маколей Калкин показал свою версию ремейка «Один дома»
Голливудский актер Маколей Калкин иронично отреагировал на планы снять ремейк популярного фильма «Один дома», передает ФАН.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Саратовские УК жалуются на «неадекватных» жителей проблемных домов
Гендиректор УК "ЖКО" Сергей Никитин рассказал, что дома были вручены его организации в "добровольно-принудительном порядке", однако "год ими управляли - и все нормально".
Обновлено в 02:49
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08