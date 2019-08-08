Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК вчера в 05:18
Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:33, Вашингтон
Гаджеты
Huawei анонсировала оболочку EMUI 10
В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.
Обновлено в 04:30
Политика
Самолет России пролетел над Украиной вопреки запрету
Российский самолет впустили в воздушное пространство страны, несмотря на запрет. Об этом сообщается на странице "Украэроруха" в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.
Обновлено в 04:57
Общество
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
Обновлено в 09:26
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
Обновлено в 08:01
Авто
Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
Весной этого года на европейском рынке стартовали продажи Toyota Corolla GR-Sport .
Обновлено в 04:24
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Новый стандарт работы поликлиник начали внедрять в Москве
В столице началось внедрение нового стандарта работы поликлиник "Московский стандарт +", сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:25
Политика
Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва
Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает «112 Украина».
Обновлено в 09:21
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:37
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Общество
«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади
Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади.
Обновлено в 08:57
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Бундесвер опубликовал видео с применением крылатой авиаракеты Taurus
Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) разместили в Сети видео с использованием усовершенствованной авиаракеты Taurus, напомнив всем потенциальным противникам о ее существовании.
Обновлено в 02:36
Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
По мере нарастания глобального потепления лесные пожары усиливаются.
Обновлено в 04:30
Политика
В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разрушили» Соединённые Штаты и сделали это намеренно.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Экономика
Broadcom объявил о покупке Symantec за $10,7 млрд
Один из ведущих производителей полупроводников Broadcom из Сан-Хосе (штат Калифорния) приобретает подразделение американской компании Symantec, специализирующейся на компьютерной безопасности, за $10,7 млрд .
Обновлено вчера в 18:42
Космос
В красноярском Железногорске испытывают солнечную батарею для спутника
Отмечается, что каждое крыло солнечной батареи «Экспресса-103» имеет площадь 18 квадратных метров.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Назвавший Фадеева «жирным» Олег Майами ответил за свои слова
Назвавший Фадеева "жирным" Олег Майами ответил за свои слова Звезда "Дома-2" раскрыл правду о диктатуре в продюсерском центре.
Обновлено в 08:52