Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

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