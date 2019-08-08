Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК 05:18

Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

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Датские банки начали выдавать беспроцентную ипотеку

РЕН ТВ19:12

В Дании начали выдавать ипотеку под ноль процентов

Вести.Ru09:45

В Дании начали выдавать бесплатную ипотеку

Lenta.ru12:07

Датские банки предложили ипотечные кредиты с отрицательной ставкой

Взгляд.ру12:50

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

РБК05:18

Самый дешевый кредит: в Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

Forbesвчера в 12:03
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:19, Вашингтон
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Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
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