Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК 05:18
Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:19, Вашингтон
Футбол
Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
Обновлено в 16:21
Общество
В Амурской области падает уровень воды в Амуре, Зее и Селемдже
По сообщению Амурского гидрометцентра, на Амуре уровень воды падает. Падение по разным гидропостам составляет от 2 до 54 сантиметров.
Обновлено в 20:00
Технологии
WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети
Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.
Обновлено в 19:34
Общество
Предприниматель разрешил дачникам продавать соленья в его магазине
Процент за посредничество Зайченко брать не планирует.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Экономика
Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба
Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
Обновлено в 07:20
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал свое «бегство» из России
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео об отъезде из России, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Компания Xiaomi создала уникальный карманный принтер
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Здоровье
В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.
Обновлено в 20:23
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено в 21:10
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Космос
На Луну голодными не летали: как изменялась еда космонавтов
Важным элементом которого была космическая еда.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Здоровье
Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»
Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37