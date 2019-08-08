Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Политика Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Футбол «Ман Юнайтед» предложил «Роме» Алексиса Санчеса «Манчестер Юнайтед» ищет клуб для Алексиса Санчеса. По данным Tele Radio Stereo, клуб предложил «Роме» взять вингера в аренду.

Авто Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303 Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.

Происшествия Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.

Шоу-бизнес Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.

Общество «Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.

Шоу-бизнес Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".

Происшествия Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Общество Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».

Футбол Матчем «Ливерпуль» — «Норвич» стартует новый сезон АПЛ «Норвич Сити» вышел в АПЛ из Чемпионшипа. Кроме того, ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

Экономика Минстрой отчитался о росте объемов строительства жилья в России В 2024 году будет завершено строительство 120 млн кв. м, при этом 80 млн "квадратов" придется на многоквартирные дома, Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м. Глава государства подчеркнул, что улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн российских семей ежегодно.