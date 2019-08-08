Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК вчера в 05:18
Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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Политика
Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии
Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты.
Обновлено в 09:09
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Ман Юнайтед» предложил «Роме» Алексиса Санчеса
«Манчестер Юнайтед» ищет клуб для Алексиса Санчеса. По данным Tele Radio Stereo, клуб предложил «Роме» взять вингера в аренду.
Обновлено в 07:36
Авто
Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303
Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста
Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.
Обновлено в 07:56
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Общество
«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади
Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади.
Обновлено в 08:57
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару
На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".
Обновлено в 06:26
Культура
Знаменитой певице Уитни Хьюстон 9 августа могло исполниться 56 лет
Американской певице Уитни Хьюстон 9 августа могло исполнится 56 лет.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».
Обновлено в 04:21
Футбол
Матчем «Ливерпуль» — «Норвич» стартует новый сезон АПЛ
«Норвич Сити» вышел в АПЛ из Чемпионшипа. Кроме того, ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.
Обновлено в 00:00
Экономика
Минстрой отчитался о росте объемов строительства жилья в России
В 2024 году будет завершено строительство 120 млн кв. м, при этом 80 млн "квадратов" придется на многоквартирные дома, Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м. Глава государства подчеркнул, что улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн российских семей ежегодно.
Обновлено в 06:46
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11