Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК вчера в 05:18
Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 04:48
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 03:41
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Здоровье
На Урале пенсионеру с ВИЧ выдали справку, что он не опасен
Бездомного пожилого мужчину с ВИЧ взяли в дом престарелых только после предъявления справки, что пенсионер не опасен В Екатеринбурге общественная организация "Новая жизнь" помогла устроить бездомного пенсионера с ВИЧ в дом престарелых.
Обновлено в 03:42
Политика
В Совфеде ответили на слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Цеков отметил, что Россия и Турция — партнеры и по многим международным вопросам сходятся во мнении, поэтому Москва учтет позицию Анкары, с которой осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.
Обновлено вчера в 00:39
Экономика
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Религия
Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона
Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Футбол
Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 04:44
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
Как сообщил в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев, в городе Судаке на востоке Крыма "местные патриоты" подняли украинский флаг в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех военнослужащих ВСУ, передает "Лента.ру".
Обновлено в 04:48
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Общество
Кино «в законе». В России могут установить правила работы кинотеатров
Министерство культуры РФ обнародовало инициативу, согласно которой в стране могут быть введены единые правила функционирования кинотеатров и их посещения зрителями.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья
За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Экономика
Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека
В даркнете продаются краденые базы данных клиентов российских банков В продаже имеется одна такая база на 150 тыс. записей, цена составляет 70 руб. за одну запись.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром Арена».
Обновлено в 03:49
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила граждан о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице и пообещала немедленно пресекать малейшие провокации.
Обновлено в 04:38
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды
На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:09
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему сбора подписей в поддержку кандидатов
Как исключить перепроверку подписей Председатель Мосгоризбиркома рассматривает допустимым организовать сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34