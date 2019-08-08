Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК вчера в 05:18
В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет. Соответствующие условия предлагает местный Nordea Bank Abp, сообщает американское издание Bloomberg. Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки.
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Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Финансы
Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 1600%
Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года - почти 1,6 тыс. процентов.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:46
Общество
Путин обсудил строительство дорог с главой Оренбургской области
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Момент столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем, который произошел под Новороссийском, попал на видео.
Обновлено вчера в 19:46
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июля по 4 августа выросла в среднем на две копейки и достигла 44,58 рубля.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Обновлено вчера в 19:07
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено 07 августа в 18:00
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Бондарчук в белом купальнике попозировала на яхте в шторм
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
В середине июня знаменитый французский актер, которому 83 года, был госпитализирован в пригороде Парижа из-за регулярных приступов мигрени.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено вчера в 18:11
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено вчера в 04:04
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00