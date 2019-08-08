Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК 05:18

Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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Датские банки начали выдавать беспроцентную ипотеку

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В Дании начали выдавать бесплатную ипотеку

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РБК05:18

Датские банки предложили ипотечные кредиты с отрицательной ставкой

Взгляд.ру12:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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