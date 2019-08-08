Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%РБК 05:18
Низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
Обновлено в 18:36
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено в 17:41
Экономика
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
Жители удаленных пунктов России с конца года получат возможность снимать наличные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги прямо на кассах магазинов.
Обновлено в 10:12
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка
Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском
Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Бондарчук в белом купальнике попозировала на яхте в шторм
Обновлено в 13:18
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Google анонсировала ряд нововведений, который в ближайшее время появится в мобильных приложениях «Карты».
Обновлено в 15:55
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:39
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Киргизии начался новый штурм резиденции Атамбаева
В штабе экс-президента Киргизии РИА Новости сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции.
Обновлено в 07:56
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом
Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Авто
Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54