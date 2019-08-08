Финансы
В Дании банки начали выдавать беспроцентную ипотекуLive24 02:06
Мизерные ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие финансовые учреждения. Например, в начале месяца банк Realkredit Danmark выдавал кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. В банке — Jyske Bank заявили, что собираются начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Вашингтон
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 09:46
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Автоспорт
Квят выступил против сокращения тестов
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал инициативу сокращения предсезонных тестов.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Футбол
Роман Нойштедтер: Меня привлек интересный проект, который затевается в «Динамо»
Дебют Нойштедтера в Динамо может состояться 10 августа в матче пятого тура премьер-лиги с Зенитом.
Обновлено в 06:47
Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
Обновлено в 05:25
Музыка
Клип Эда Ширана Nothing On You бьет рекорды YouTube по просмотрам
В ближайшее время клип может побить рекорд YouTube по количеству просмотров ролика за сутки.
Обновлено в 07:07
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Культура
Едва не потеряла голос в детстве: неизвестные факты о Уитни Хьюстон
Едва не лишилась голоса Мир мог не услышать потрясающего голоса Уитни Хьюстон.
Обновлено в 05:29
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Авто
Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303
Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено вчера в 19:31
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
В Прикамье на оборонном заводе нашли «нелегальные» китайские станки
Сотрудники прикамского управления ФСБ расследуют обстоятельства поставки на расположенный в Перми оборонный завод "Машиностроитель" станков из Поднебесной, хотя по условиям состоявшегося конкурса они должны быть отечественными, сообщает "Ъ-Прикамье".
Обновлено в 00:46
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Авто
Концерн «Калашников» создал электромобиль для каршеринга
Группа компаний "Калашников" на проходящей в Москве VII Международном евразийском форуме "Такси" (МЕФТ) представил электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, сообщается в пятницу на сайте "Калашников media".
Обновлено в 06:38
Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40