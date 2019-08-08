Финансы
В Дании банки начали выдавать беспроцентную ипотекуLive24 02:06
Мизерные ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие финансовые учреждения. Например, в начале месяца банк Realkredit Danmark выдавал кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. В банке — Jyske Bank заявили, что собираются начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой.
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