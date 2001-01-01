Экономика
В Дамаске прошла ежегодная продовольственная выставка Syrian FoodТАСС 14:31
Вторая ежегодная продовольственная выставка Syrian Food 2019 завершилась в субботу в Дамаске. Мероприятие проходило с 3 по 6 апреля. Предыдущая выставка стала первой и была призвана показать способность страны к восстановлению пищевой промышленности, несмотря на тяжелую экономическую обстановку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Армия и оружие
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ
Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
Компания Apple в будущем может отказаться от сервиса с приложениями iTunes.
Обновлено в 20:11
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:20
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Авто
3 вещи в авто, которые сокращают ресурс двигателя
Рассмотрим несколько распространённых ошибок, которые значительно снижают ресурс двигателя.
Обновлено в 10:18
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено в 14:08
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец
Вратарь «Спартака» Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Обновлено в 15:54
Авто
Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году
Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
Обновлено в 04:24
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Теннис
Возняцки вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РФ
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Футбол
Головин попал в старт «Монако» на матч с «Генгамом»
«Генгам» на своем поле примет «Монако» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков
В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено в 19:34
Политика
Трамп не стал читать доклад Мюллера
В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Театры
МХАТ имени Горького проведет большие гастроли во Владикавказе
Гастроли МХАТ имени Горького пройдут во Владикавказе с 18 по 23 июня.
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Технологии
Роботы научились читать эмоции человека
Ли и Лю ускорили время отклика, объединив два видеофильтра предварительной обработки с другой парой существующих программ, чтобы помочь роботу классифицировать эмоции на основе более чем 3500 вариаций выражения лица человека.
Обновлено в 15:52