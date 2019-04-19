Экономика
В «Дальспецстрое» не видят признаков его умышленного банкротстваАргументы и Факты 04:34
В настоящий момент предприятие оспаривает в судах сделки с дальневосточными компаниями на сумму свыше 28 млрд рублей Внешняя администрация "Дальспецстроя" не обнаружила признаков его преднамеренного банкротства, пишет ТАСС со ссылкой на представителя внешней администрации предприятия Григория Меликяна.
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