В «Дальспецстрое» не видят признаков его умышленного банкротстваАргументы и Факты 04:34

В настоящий момент предприятие оспаривает в судах сделки с дальневосточными компаниями на сумму свыше 28 млрд рублей Внешняя администрация "Дальспецстроя" не обнаружила признаков его преднамеренного банкротства, пишет ТАСС со ссылкой на представителя внешней администрации предприятия Григория Меликяна.

В «Дальспецстрое» не видят признаков его умышленного банкротства

Происшествия В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Россия запретила экспортировать нефть на Украину Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Политика Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".

Политика Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Здоровье В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Политика Иностранцы назвали угрозы Киева в адрес участников ЯМЭФ «дурдомом» В свою очередь, еще один участник форума, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что имеет полное право сам решать, как ему поступать.

Происшествия Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Экономика В Минстрое обратили внимание на ряд нюансов при переходе на эскроу Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин обратил внимания на ряд технических нюансов, с которыми необходимо разобраться до перехода на эскроу-счета 1 июля текущего года.

Гаджеты Экран складного Samsung Galaxy Fold переломился Еще до начала широких продаж складной Galaxy Fold сломался в руках журналистов, которые его тестировали.

Экономика Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.

Общество Как выглядит яхта-ледокол Олега Тинькова стоимостью более $100 млн Бизнесмен поделился с Forbes фотографиями того, как будет выглядеть его лодка. редакция рекомендует Ледокол Тинькова.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.

Политика НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.

Авто Toyota представила новый Toyota ProAce City Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.

Технологии «Сбербанк» показал виртуальную телеведущую «Сбербанк» собирается использовать виртуальную телеведущую для создания новостей и рекламных роликов, а также других коммерческих продуктов.

Наука Идеальный лазерный материал прошел проверку Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.

Экономика Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.

Хоккей Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.

Шоу-бизнес Настя Каменских приблизила свою фигуру к идеалу Певица работает над тем, чтобы приблизиться к своему идеалу — Ким Кардашьян и её соблазнительным объемам в некоторых частях тела.