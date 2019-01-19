Происшествия

В Дагестане завели дело из-за необоснованных долгов жителей за газРосбалт вчера в 12:56

В Дагестане возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за необоснованного начисления долгов за газ в Каякентском районе. Об этом говорится на странице ведомства в Instagram.
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Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) из-за необоснованного начисления долгов за газ жителям Каякентского района, сообщает
 пресс-служба ведомства в Instagram.
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