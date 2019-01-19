Происшествия
В Дагестане завели дело из-за необоснованных долгов жителей за газРосбалт вчера в 12:56
В Дагестане возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за необоснованного начисления долгов за газ в Каякентском районе. Об этом говорится на странице ведомства в Instagram.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) из-за необоснованного начисления долгов за газ жителям Каякентского района, сообщает пресс-служба ведомства в Instagram.Коммерсантъвчера в 11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Происшествия
Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Взрыв прогремел на окраине Дамаска
Обновлено в 01:25
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро
В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Обновлено в 00:38
Происшествия
AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне
Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах
Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
На Москве-реке загорелись два судна
На Москве-реке в районе дома 52 по улице Свободы загорелось судно – предположительно, возгорание возникло на дебаркадере.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76
По меньшей мере 76 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда
Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Водитель Toyota Prius скончался в спецмашине скорой помощи. 27 декабря пьяная девушка спровоцировала массовое ДТП во Владивостоке.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В результате пожара в Махачкале погиб один человек
Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Махачкале.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В США из-за снегопадов погибли три человека
В США жертвами снегопадов стали три человека. Двое погибли в штате Висконсин: их машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в центре Самары
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено вчера в 08:17