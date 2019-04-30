Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития ДагестанаТАСС 04:47
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Хоккей
Радулов повторил личный рекорд результативности в плей-офф НХЛ
В третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» Радулов забросил шайбу и тем самым набрал 7 (5+2) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, что является повторением его личного рекорда.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Политика
Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев
Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими журналистами
Обновлено вчера в 10:21
Космос
Назван способ спасения планеты от глобального потепления
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Транспорт
Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей
Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Смольный утвердил проект развязки ЗСД на Шкиперском протоке
Власти Петербурга одобрили планировку и проект межевания территории для строительства развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, соответствующее постановление городского правительства появилось на сайте городской администрации.
Обновлено в 01:59
Политика
Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России
Большая часть моделей в России имеет черный, белый либо серый цвета, а наименьшее количество приходится на розовый.
Обновлено в 00:57
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
В ДТП с автобусом сильно пострадал водитель
Сильно пострадал водитель автобуса.
Обновлено в 04:45
Футбол
Пол Скоулз: «Погба считает себя лучшим? Он живет в своем маленьком фэнтезийном мире»
Погба просто живет в своем маленьком фэнтезийном мире, думая, что он лучший, – приводит слова Скоулза Daily Mirror.
Обновлено в 04:37
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28