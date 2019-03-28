В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро МосквыREGNUM 05:49

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане. Об этом сообщает 28 марта Центр общественных связей ФСБ РФ. Боевика задержали в Хасавюртовском районе Дагестана и доставили в Москву для дальнейших следственных действий.

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Музыка Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.

Происшествия Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Политика МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Финансы Банк России повысил курсы доллара и евро Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.

Футбол УЕФА открыл дело из-за украинского бразильца Мораеса Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в связи с участием в матчах отборочного турнира Евро-2020 бразильского форварда Жуниора Мораеса, получившего украинский паспорт, сообщает сайт УЕФА.

Общество Экс-ректора Тимирязевской академии заподозрили в самопремировании Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.

Происшествия «Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.

Политика Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.

Гаджеты Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 % Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.

Армия и оружие Израильский удар по Алеппо попал на видео В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.

Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари» "Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".

Спорт Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.

Шоу-бизнес В день рождения Полина Гагарина показала лицо без макияжа Судя по всему, звезда абсолютно не комплектует из-за возраста, поскольку она смело показала лицо без макияжа.

Политика Зеленский остался лидером президентского рейтинга на Украине Шоумен Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты Украины, согласно результатам опроса центра "Социс".

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.

Театры Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Космос ESA: жители Земли смогут отправить на Марс свои аудиозаписи Представители европейского космического агентства заявили, что жители Земли получат возможность отправить свои аудиозаписи на Марс.

Футбол «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Авто Renault в программе «Семейный автомобиль» Renault Россия выдала покупателю первый автомобиль по государственной программе «Семейный автомобиль» Renault Россия совместно с РН Банк возобновили участие в государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».