Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро МосквыREGNUM 05:49
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане. Об этом сообщает 28 марта Центр общественных связей ФСБ РФ. Боевика задержали в Хасавюртовском районе Дагестана и доставили в Москву для дальнейших следственных действий.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Музыка
Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами
В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Финансы
Банк России повысил курсы доллара и евро
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.
Обновлено в 05:56
Футбол
УЕФА открыл дело из-за украинского бразильца Мораеса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в связи с участием в матчах отборочного турнира Евро-2020 бразильского форварда Жуниора Мораеса, получившего украинский паспорт, сообщает сайт УЕФА.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Экс-ректора Тимирязевской академии заподозрили в самопремировании
Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.
Обновлено в 05:40
Происшествия
«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке
Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Политика
Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно
Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %
Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
В день рождения Полина Гагарина показала лицо без макияжа
Судя по всему, звезда абсолютно не комплектует из-за возраста, поскольку она смело показала лицо без макияжа.
Обновлено в 05:40
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский остался лидером президентского рейтинга на Украине
Шоумен Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты Украины, согласно результатам опроса центра "Социс".
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке
С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Театры
Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером
Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.
Обновлено в 04:11
Космос
ESA: жители Земли смогут отправить на Марс свои аудиозаписи
Представители европейского космического агентства заявили, что жители Земли получат возможность отправить свои аудиозаписи на Марс.
Обновлено в 01:32
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз
Обновлено в 01:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Авто
Renault в программе «Семейный автомобиль»
Renault Россия выдала покупателю первый автомобиль по государственной программе «Семейный автомобиль» Renault Россия совместно с РН Банк возобновили участие в государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 04:32
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44