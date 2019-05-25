В Дагестане за час произошло два землетрясенияРБК вчера в 21:48

На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.

В Дагестане за час произошло два землетрясения

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