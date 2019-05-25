Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясенияРБК вчера в 21:48
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
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Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие
Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия
Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе
Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Самый длинный маршрут «Майской велопрогулки» отменили из-за дождей
Самый длинный маршрут "Майской велопрогулки" отменили из-за дождей.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Военнослужащего ВМС США приговорили к трём годам тюрьмы за шпионаж
Военнослужащего ВМС США Стивена Келлогга, обвинённого в попытке раскрытия секретной информации о ядерных установках боевых кораблей, приговорили к трём годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами
Сотрудники банков стали чаще запрашивать коды из присылаемых СМС-сообщений для подтверждения личности клиента.
Обновлено вчера в 05:06
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро
Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника
В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» 36-летняя Водонаева призналась, что уже нашла нового бойфренда, причем он моложе ее аж на 15 лет.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии
Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено 23 мая в 12:39
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Беглов провел встречу с депутатами муниципальных советов
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами городских муниципальных советов.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Лидер Maroon 5 ушел из американского «Голоса»
Вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет американский проект «Голос». Об этом он написал в Instagram.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
МВД Германии хочет обязать мессенджеры сотрудничать с органами
Как стало известно немецкому изданию Der Spiegel, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет заставить мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Threema, предоставлять правоохранительным органам доступ к текстовым чатам и звонкам пользователей при наличии соответствующего судебного ордера.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Студентке Оксфорда с искусственным сердцем дали степень магистра посмертно
Вылечить рак сердца можно было только при помощи пересадки. Ребекке сделали операцию, дав ей искусственное сердце.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах
Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова
Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено вчера в 18:59