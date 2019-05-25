Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясенияАргументы и Факты 22:15
Пострадавших и разрушений нет Землетрясения магнитудой 4,4 и 2,3 с промежутком в один час произошли ночью в субботу, 25 мая, в Буйнакском районе Дагестана, сообщает сайт ГУ МЧС по республике.
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Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят комплекс двусторонних вопросов
"В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - сообщил ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕ
Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп расстроился из-за отставки Мэй
Президент США Дональд Трамп расстроился из-за ухода в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Обновлено вчера в 04:42
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD
Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
Обновлено в 04:40
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено в 11:44
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Рамос размышляет об уходе из «Реала»
Сразу две испанские газеты сообщают, что капитан "бланкос" Серхио Рамос размышляет о вариантах продолжения карьеры в другом клубе.
Обновлено в 08:22
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Бывший игрок «Барселоны» предупредил Гризманна о требованиях Месси
Бывший защитник «Барселоны» Рамон Алешанко прокомментировал возможный переход в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой
Обновлено в 20:37
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пулемет РПК-16
Обновлено в 08:18
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53