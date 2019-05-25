Происшествия

В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясенияАргументы и Факты 22:15

Пострадавших и разрушений нет Землетрясения магнитудой 4,4 и 2,3 с промежутком в один час произошли ночью в субботу, 25 мая, в Буйнакском районе Дагестана, сообщает сайт ГУ МЧС по республике.
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В Дагестане произошло повторное землетрясение

ТАСС21:44

В Дагестане за ночь зафиксированы два землетрясения

RT на русском21:53

В Буйнакском районе Дагестана за ночь зафиксировали два землетрясения

РИА Новости21:41

Сильное землетрясение произошло в Дагестане

Московский Комсомолец20:25

В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения

Аргументы и Факты22:15

Второе за сутки землетрясение произошло близ Камчатки

Камчатка-Информ00:10

У берегов Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

РЕН ТВвчера в 05:20
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Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят комплекс двусторонних вопросов

"В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - сообщил ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕ

Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика

Трамп расстроился из-за отставки Мэй

Президент США Дональд Трамп расстроился из-за ухода в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Обновлено вчера в 04:42
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD

Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
Обновлено в 04:40
Политика

«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

Обновлено в 11:44
Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Политика

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет

Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Рамос размышляет об уходе из «Реала»

Сразу две испанские газеты сообщают, что капитан "бланкос" Серхио Рамос размышляет о вариантах продолжения карьеры в другом клубе.
Обновлено в 08:22
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Бывший игрок «Барселоны» предупредил Гризманна о требованиях Месси

Бывший защитник «Барселоны» Рамон Алешанко прокомментировал возможный переход в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Политика

Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой

Обновлено в 20:37
Общество

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пулемет РПК-16

Обновлено в 08:18
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53
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