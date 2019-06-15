Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школыRT на русском 00:18

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России («Мошенничество»), подозреваемые заключены под домашний арест. Ранее ФСБ и СК России пресекли деятельность группировки, осуществлявшей хищения и незаконный сбыт алмазного сырья у компании «АЛРОСА» на миллионы рублей.
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В Махачкале при поставках питания в школы и детские сады похитили более 70 миллионов рублей

Эхо Москвы02:30

В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы

РИА Новости00:47

На поставках сливочного масла в школы Махачкалы похищено 71 млн рублей

АиФ Дагестанвчера в 14:54

В Дагестане на поставках детсадам и школам контрафактного сливочного масла похитили 71 млн рублей

РИА Дербентвчера в 16:42

Детей травили пальмовым маслом

РГВК Дагестанвчера в 15:22

Мошенники в Махачкале нанесли бюджету ущерб в 71 миллион рублей

Вести.Ruвчера в 15:02

В МВД подтвердили, что поставщики масла в школы Дагестана похитили более 70 млн рублей

ТАССвчера в 23:42
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Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов

"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США.
Обновлено в 01:09
Автоспорт

Сегодня стартует легендарный марафон «24 часа Ле-Мана»

Знаменитый марафон "24 часа Ле-Мана" завершит суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC), сообщает ТАСС.
Обновлено 14 июня в 23:15
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено в 01:51
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Дети Екатерины Климовой проводят время с новой женой Игоря Петренко

Обновлено в 01:00
Баскетбол

ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса

Обновлено в 01:53
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе

Обновлено в 01:27
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Общество

На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

Обновлено в 00:54
Происшествия

Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом

15 июня в 21.46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Политика

Индия введёт пошлины на ряд товаров из США

Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено 14 июня в 13:38
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено вчера в 20:46
Общество

Бизнес в декрете: пять семей, которые делают деньги на сне младенцев, котиках и детских волосах

Обновлено в 02:07
Происшествия

Суд отправил под домашний арест предпринимателя Худояна

Тверской суд отправил под домашний арест владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 2 млрд рублей до 14 августа, сообщила пресс-служба Тверского суда.
Обновлено вчера в 13:16
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