Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5Известия вчера в 20:45
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Как отмечается, его эпицентр находился в 25 км к западу от столицы региона Махачкалы, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.
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Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Политика
МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину
Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
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Бенитес отказался от предложений «Ромы» и «Марселя»
Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался покидать клуб, передает "Советский спорт".
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
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Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
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Мистика: Скрипаль «воскрес» и премьер Британии ушёл в отставку
Известный журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал последние новости о Скрипале и премьере Британии.
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Происшествия
Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»
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Обновлено в 02:42
Политика
НАТО требует от России покинуть Крым
Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
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Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» без Ибрагимовича обыграл «Орландо» в MLS
Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над командой «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата американской Главной футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 02:42
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено 23 мая в 07:43
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска
Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Хабиб поздравил российских бойцов с успехом на турнире PFL
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Армия и оружие
Штаб карательной операции сообщил о потерях ВСУ за сутки в Донбассе
За прошедшие сутки защитники Донбасса ликвидировали одного украинского оккупанта, еще один получил ранения.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Наука
Физики собрали рекордно большой узор из 111 атомов рубидия в оптической ловушке
Физики из Германии построили бездефектную фигуру из 111 атомов рубидия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
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Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Футбол
В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ
В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
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Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено вчера в 20:27
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Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna
По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Индия при помощи Су-30МКИ испытала управляемую авиабомбу
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.
Обновлено вчера в 10:22