В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5Известия вчера в 20:45

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Как отмечается, его эпицентр находился в 25 км к западу от столицы региона Махачкалы, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Политика МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Политика Мистика: Скрипаль «воскрес» и премьер Британии ушёл в отставку Известный журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал последние новости о Скрипале и премьере Британии.

Происшествия Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться» Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».

Политика НАТО требует от России покинуть Крым Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» без Ибрагимовича обыграл «Орландо» в MLS Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над командой «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата американской Главной футбольной лиги (MLS).

Политика Путин вручил в Кремле государственные награды Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.

Происшествия Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Происшествия Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.

Наука Физики собрали рекордно большой узор из 111 атомов рубидия в оптической ловушке Физики из Германии построили бездефектную фигуру из 111 атомов рубидия, пойманных в оптическую ловушку.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Политика Украина признала зависимость от торговли с Россией Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Футбол В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.

Футбол Жардим планирует остаться в «Монако» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".

Происшествия В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Происшествия У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.