Экономика
В Дагестане планируют возродить промысловое рыболовствоЁлдаш 03 августа в 15:00
На совещании было отмечено, что в Дагестане нужно вновь возрождать рыбную отрасль и как главная проблема, это поставленные задачи в увеличении промысла и дальнейшей переработке рыбы, а также острая потребность в кадрах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Дагестане проводится активная работа по возрождению промышленного рыболовства
РИА Дагестан03 августа в 09:21
В Дагестане проводится активная работа по возрождению промышленного рыболовства
Лезги газет03 августа в 09:19
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Космос
Флот пришельцев, замеченный на снимках NASA, движется к Земле
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Происшествия
На Кубани эвакуированы два детских лагеря
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Безработный избил пассажира автобуса в Москве
Полицейские задержали молодого человека, избившего мужчину в салоне рейсового автобуса на Московской кольцевой автодороге.
Обновлено в 00:53
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской
Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных сел в Приамурье
Обновлено вчера в 20:35
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
Обновлено вчера в 14:09
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В МЧС назвали площадь лесных пожаров в Иркутской области
Обновлено в 00:29
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Кино
Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено вчера в 09:42
Гаджеты
Fly выпустил смартфон Life Geo в России
Известный бренд Fly официально выпустил для российского рынке бюджетный смартфон под названием Fly Life Geo.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В Кемерове из окна многоэтажки мужчина упал на авто
Обновлено в 00:50
Баскетбол
Сборная России уступила Ирану в товарищеском матче в Москве
В рамках турнира в Москве мужская сборная России по баскетболу уступила команде Ирана (84:91).
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США из-за стрельбы в стране
Американский лидер Дональд Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в ряде штатов в стране.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Обновлено вчера в 23:11
Здоровье
Беглов рассказал «ВКонтакте» об итогах недели
Об итогах минувшей недели рассказал на своей странице «ВКонтакте» действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.
Обновлено вчера в 11:40
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Теннис
Медведев уступил Киргиосу в финале турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Киргиосу в финале турнира ATP в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:27