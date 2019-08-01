Экономика

В Дагестане планируют возродить промысловое рыболовствоЁлдаш 03 августа в 15:00

На совещании было отмечено, что в Дагестане нужно вновь возрождать рыбную отрасль и как главная проблема, это поставленные задачи в увеличении промысла и дальнейшей переработке рыбы, а также острая потребность в кадрах.
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