Экономика
В Дагестане планируют возродить промысловое рыболовствоЁлдаш 03 августа в 15:00
На совещании было отмечено, что в Дагестане нужно вновь возрождать рыбную отрасль и как главная проблема, это поставленные задачи в увеличении промысла и дальнейшей переработке рыбы, а также острая потребность в кадрах.
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В Дагестане проводится активная работа по возрождению промышленного рыболовства
РИА Дагестан03 августа в 09:21
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