Экономика

В Дагестане планируют возродить промысловое рыболовствоЁлдаш 03 августа в 15:00

На совещании было отмечено, что в Дагестане нужно вновь возрождать рыбную отрасль и как главная проблема, это поставленные задачи в увеличении промысла и дальнейшей переработке рыбы, а также острая потребность в кадрах.
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Российский государственный деятель, политик. Председатель Правительства Республики Дагестан с 7 февраля 2018 года. Министр экономики Республики Татарстан с 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года.
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