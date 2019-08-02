Экономика

В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбыТАСС 16:05

Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
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