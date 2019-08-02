По словам министра, на заводе планируется наладить высокотехнологичное производство, это позволит повысить качество продуктов благодаря глубокой переработке. Для развития рыбной отрасли в регионе планируется увеличить количество отлавливаемой рыбы.

В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Находившийся в федеральном розыске оказался среди задержанных на акции в Москве Среди людей, задержанных за административные правонарушения на несанкционированной акции в Москве 3 августа, оказался мужчина, который находился в федеральном розыске.

Футбол Шунин показал повреждения после фола Понсе Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ продемонстрировал последствия фола со стороны нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.

Единоборства Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов РФ тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.

Спорт Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон 17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.

Политика The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил технику на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Политика NYT сообщила о поставках нефти из Ирана вопреки санкциям США По меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в Азию и Средиземноморье несмотря на санкции США, говорится в расследовании газеты The New York Times.

Армия и оружие Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.

Наука Массовый вылов заставил рыб эволюционировать быстрее Из-за активного коммерческого вылова промысловые виды рыб эволюционируют быстрее других, сообщает научный журнал Science.

Шоу-бизнес Лиза Галкина грациозно станцевала под музыку из балета «Кармен» Видео появилось на фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram и сразу привлекло внимание поклонников звездного семейства.

Технологии Чем могут заправить самолёт? «Например, в пробах топлива, которым в августе 2018 г. были заправлены два самолёта в одном из российских аэропортов, нашли полисилоксан (силикон) – такое может быть, если топливо фальсифицировали», – рассказали «АиФ» в пресс-службе Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА).

Финансы Эксперты: рубль снижается к доллару и растет к евро Курс доллара вырос на 20 копеек — до 63,82 рубля, курс евро составляет 70,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Общество Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.

Политика США официально выходят из ДРСМД Второго августа утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Виторган познакомил дочь с Нино Нинидзе Кажется, он уже познакомил своих детей с потенциальной мачехой: дочь артиста Полина, рожденная в браке с актрисой Викторией Верберг, опубликовала фото с Нинидзе.

Общество В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.

Авто Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.