Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы

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