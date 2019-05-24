Происшествия
В Дагестане ликвидировали трёх боевиковRT на русском 03:54
В Кизилюртовском районе Дагестана уничтожены трое боевиков. Они открыли огонь по силовикам, которые в тот момент осматривали нежилой частный дом.
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Происшествия
СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей
Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Авто
Российский электрокар Zetta попадёт на конвейер в конце года
Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.
Обновлено в 03:25
Технологии
На тестовых серверах Overwatch появилась система повторов матчей
Компания Blizzard на официальном сайте Overwatch объявила, что на тестовых серверах онлайнового шутера наконец появилась система повторов матчей.
Обновлено в 03:10
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
«Яндекс» выпустил управляемый Алисой медиаплеер «Яндекс. Модуль»
В качестве второго способа управления модулем компания представляет «умные колонки».
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Политика
Тимошенко высказалась о референдуме по поводу переговоров с Россией
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout
Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе
Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома, сыгравшей цыганку Раду в картине «Табор уходит в небо», выглядеть на 40 лет моложе.
Обновлено в 02:21
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Приморье прокомментировали инцидент с выпускниками во Владивостоке
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Финансы
Рубль прибавил к доллару и евро
По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:36
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Экономика
Прибыль американской HP Inc. сократилась в два раза
Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Общество
Саратовский музей детства без окон и дверей высмеял Иван Ургант
Саратов неоднократно попадал в "прицел" шоумена. Ранее он обращал внимание на абсурдную ситуацию в ГУП "Сартехинвентаризация".
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00