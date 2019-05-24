Происшествия

В Дагестане ликвидировали трёх боевиковRT на русском 03:54

В Кизилюртовском районе Дагестана уничтожены трое боевиков. Они открыли огонь по силовикам, которые в тот момент осматривали нежилой частный дом.
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Трое бандитов нейтрализованы в Дагестане

АиФ Дагестан02:59

НАК: «В Дагестане уничтожены трое участников НВФ»

РИА Дагестан03:02

В Дагестане уничтожили троих боевиков

РИА Новости02:42

В Дагестане ликвидировали трех боевиков

ТАСС02:22

НАК: В Кизилюртовском районе убиты трое боевиков

Черновик03:32

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

РИА Дербент02:56

В Дагестане ликвидированы три боевика

Лезги газет02:52
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Происшествия

СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей

Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Авто

Российский электрокар Zetta попадёт на конвейер в конце года

Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.
Обновлено в 03:25
Технологии

На тестовых серверах Overwatch появилась система повторов матчей

Компания Blizzard на официальном сайте Overwatch объявила, что на тестовых серверах онлайнового шутера наконец появилась система повторов матчей.
Обновлено в 03:10
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

«Яндекс» выпустил управляемый Алисой медиаплеер «Яндекс. Модуль»

В качестве второго способа управления модулем компания представляет «умные колонки».
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Политика

Тимошенко высказалась о референдуме по поводу переговоров с Россией

Обновлено вчера в 22:45
Авто

Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout

Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе

Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома, сыгравшей цыганку Раду в картине «Табор уходит в небо», выглядеть на 40 лет моложе.
Обновлено в 02:21
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Происшествия

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

В Приморье прокомментировали инцидент с выпускниками во Владивостоке

После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщин

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Финансы

Рубль прибавил к доллару и евро

По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:36
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Экономика

Прибыль американской HP Inc. сократилась в два раза

Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Общество

Саратовский музей детства без окон и дверей высмеял Иван Ургант

Саратов неоднократно попадал в "прицел" шоумена. Ранее он обращал внимание на абсурдную ситуацию в ГУП "Сартехинвентаризация".
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
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