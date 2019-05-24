Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиковИзвестия 02:23
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
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Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра
Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Политика
Зеленский отменил кадровые указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Последним местом работы Горковенко до назначения в Нацсовет по телерадиовещанию была администрация президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства.
Обновлено в 04:45
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Россияне раскупают платья для выпускных
Девушки Российской Федерации отдают в среднем от 4 до 5 тысяч рублей за покупку выпускного платья, как сообщил сервис объявлений Юла.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Тульской области напали на полицейского
Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за ним
Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет.
Обновлено в 02:32
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Обновлено в 03:46
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв
Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 05:30
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
Обновлено в 02:10
Общество
Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Кино
Актёр Иван Реон прокомментировал завершение сериала «Игра престолов»
Обновлено вчера в 10:47
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59