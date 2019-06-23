Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГLenta.ru 18:03

В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе.
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НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

РБК21:38

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

ТАСС17:43

В Дагестане ликвидировали двух террористов ИГ

Интерфакс17:52

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Известия19:29

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

РИА Новости18:42

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

RT на русском17:31

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

ТК Звезда18:19
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Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

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Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
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Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

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Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
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В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

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В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
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МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
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