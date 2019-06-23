Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГLenta.ru 18:03
В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Футбол
Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей
В группе А молодежного чемпионата Европы завершились матчи третьего тура. Испания обыграла Польшу 5:0, и заняла первое место в группе.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Кино
«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей
Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии
Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Экономика
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Обновлено в 03:11
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07