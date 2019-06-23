Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГLenta.ru 18:03

В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе.
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В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане двух сторонников ИГ

РБК18:33

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков

Вести.Ru17:39

Двух сторонников ИГ ликвидировали в Дагестане

Газета.Ru17:44

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

ТАСС17:43

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

РИА Новости18:42

В Дагестане ликвидировали двух террористов ИГ

Интерфакс17:52

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

RT на русском17:31
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Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

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Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Футбол

Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

В группе А молодежного чемпионата Европы завершились матчи третьего тура. Испания обыграла Польшу 5:0, и заняла первое место в группе.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

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Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
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Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
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Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Кино

«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей

Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии

Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию

Обновлено в 10:29
Экономика

Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

Обновлено в 03:11
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
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Политика

Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным

Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

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Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
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