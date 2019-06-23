Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГLenta.ru 18:03

В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе.
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В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане двух сторонников ИГ

РБК18:33

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

RT на русском17:31

В Дагестане ликвидировали двух террористов ИГ

Интерфакс17:52

В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

ТАСС17:43

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

РИА Новости18:42

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Известия19:29

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

ТК Звезда18:19
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Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Здоровье

Современная технология позволяет сахалинцам вернуть зубы за один день

Еще совсем недавно полную потерю зубов можно было исправить относительно доступной вставной челюстью или же дорогостоящими имплантатами.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В Кронштадте загорелись старинные военные склады

Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

У побережья Туапсе заметили американский RQ-4B Global Hawk

Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Алибасов записал видеообращение о своем питании

Обновлено в 11:21
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 14:04
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Общество

Дефицит калорий: худеем с умом

Подсчет калорий может привести к неупорядоченному питанию, если у вас имеются задатки расстройств пищевого поведения.
Обновлено в 11:00
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Теннис

Симон не пустил Медведева в финал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Лондоне.
Обновлено в 11:05
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
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