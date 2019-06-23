В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГLenta.ru 18:03

В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе.

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

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