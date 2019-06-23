Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГLenta.ru 18:03
В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:28, Вашингтон
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Современная технология позволяет сахалинцам вернуть зубы за один день
Еще совсем недавно полную потерю зубов можно было исправить относительно доступной вставной челюстью или же дорогостоящими имплантатами.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Кронштадте загорелись старинные военные склады
Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
У побережья Туапсе заметили американский RQ-4B Global Hawk
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Алибасов записал видеообращение о своем питании
Обновлено в 11:21
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Общество
Дефицит калорий: худеем с умом
Подсчет калорий может привести к неупорядоченному питанию, если у вас имеются задатки расстройств пищевого поведения.
Обновлено в 11:00
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Теннис
Симон не пустил Медведева в финал турнира в Лондоне
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Лондоне.
Обновлено в 11:05
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено в 20:26
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16