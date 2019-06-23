Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в ДагестанеГазета.Ru вчера в 19:05
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
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Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:34
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Анатолий Михалёв скончался. Он возглавлял Читу 20 лет
Анатолий Михалёв родился 28 марта 1948 года в Чите, которой он в результате руководил в разных должностях 20 лет.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Трамп отложил депортацию мигрантов из США
Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Наука
Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Британские букмекеры заработали на королевской шляпке
Обновлено 20 июня в 04:24
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
МИД Грузии: Туристы и журналисты из РФ не подвергались опасности
Министерство иностранных дел Грузии на фоне не утихающих в стране акций протеста сообщило, что все государственные ведомства обеспечивают порядок и безопасность для туристов и журналистов, в том числе из России, и они не подвергались опасности.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено вчера в 09:18
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Таня Терешина ради вечеринки перевоплотилась в Ким Кардашян
Суть его, как следует из названия, заключалась в том, что гости должны были перевоплотиться в совершенно других людей.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 17:44
Энергетика
В украинской компании заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55