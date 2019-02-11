Происшествия
В ДТП в Таиланде погибли двое россиянВести.Ru 00:42
На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости. По информации местных СМИ, ЧП произошло около 22:30 в воскресенье на склоне холма Патонг.
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Политика
Сурков описал историческую роль «большой политической машины Путина»
В России сложилось государство нового типа, которое станет «средством выживания и возвышения российской нации» на весь предстоящий век, считает помощник президента России Владислав Сурков.
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Политика
Пропавший капитан «Норда» вернулся в Крым
Мать капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко, которого удерживали на Украине с марта 2018 года, подтвердила его возвращение домой, передает "Интерфакс".
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Происшествия
В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика
В городе Столбцы Минской области ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам.
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Космос
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Экс-замглавы МВД Якутии получил 5 лет за изнасилование
Обновлено в 03:59
Транспорт
Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве
На улицах Москвы начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая.
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Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации
После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
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Кино
В Театре имени Моссовета простятся с Сергеем Юрским
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
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Общество
В сети показали Трампа с лысиной и без загара
Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос.
Обновлено вчера в 21:44
Космос
NASA опубликовало сделанную марсоходом Curiosity панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте панорамное видео Марса, сделанное американским марсоходом Curiosity.
Обновлено в 03:26
Общество
Напиток Coca-Cola получит новый вкус
Вкус апельсина и ванили получит новый газированный напиток Coca-Cola. Об этом говорится в сообщении компании.
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Технологии
В России появится приложение для вызова беспилотных такси
Специалисты группы "Автонет" разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем, с которым можно будет пообщаться, а при следующей поездке — вернуться к старому диалогу.
Обновлено в 03:16
Экономика
Российская система «Платон» заработает в Индии
Об интересе Индии к системе "Платон" стало известно еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 02:24
Авто
Средняя цена автомобиля в России выросла до 1,2 миллионов рублей
Согласно отчету аналитиков, в прошлом году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла до 1,19 млн рублей.
Обновлено в 02:33
Космос
Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180
Двигатель Raptor, разрабатываемый американской компанией SpaceX, побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено в 00:16
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Космос
«Роскосмос» отправит на МКС космонавтов из Арабских Эмиратов
"Роскосмос" согласовал программу полетов космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 02:45
Общество
Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки
На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Хабаровский край намерен передать тигра Амура в собственность Приморья
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Умер бывший гендиректор Walt Disney Рон Миллер
Обновлено в 01:51
Авто
Great Wall показала кроссовер Haval F7x для рынка России
Обновлено в 01:21
Авто
Кроссовер Nissan Juke второго поколения представят в Женеве
Компания Nissan готовит к дебюту новое поколение компактного кроссовера Juke.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Главу Херсонского облсовета заподозрили в организации убийства Гандзюк
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера в организации убийства советника херсонского мэра, активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 03:54
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Расходы на нацпроекты до 2024 года превысят 25 трлн рублей
Расходы регионов на нацпроекты составят 4,9 трлн руб. Еще 147,8 млрд руб. планируется предоставить из государственных внебюджетных фондов.
Обновлено в 02:03
Музыка
Объявлены лауреаты премии «Грэмми»
В комплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения «Грэмми». Список лауреатов опубликован на сайте премии.
Обновлено в 02:39
Общество
На Новой Земле гуляют 50 белых медведей
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
«Ъ»: хищения на «Восточном» расследуют заново
Президиум Мосгорсуда отменил решение о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома "Восточный" и отправил дело на новое рассмотрение.
Обновлено вчера в 22:05