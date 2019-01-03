Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушкиРоссийская газетавчера в 19:21
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108. Столкнулись автомобили Hyundai и Renault.
Российская газетавчера в 19:21
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Четыре девушки погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дмитровском районе Подмосковья
Агентство Москвавчера в 17:19
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Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 32
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Происшествия
В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников
В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
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Происшествия
В Алматы начался суд по делу об убийстве казахстанского фигуриста Тена
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в четверг началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом
В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
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Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео
Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
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Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в ХМАО
Один человек погиб и еще один пострадал утром в четверг в результате ДТП с участием машины скорой помощи в городе Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
В Китае казнили серийного убийцу и насильника
Власти Китая в четверг привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна, которому удавалось оставаться безнаказанным почти 30 лет, говорится в заявлении на сайте народного суда средней ступени города Байинь китайской провинции Ганьсу.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП под Петербургом
Автобус с пассажирами попал в ДТП в среду вечером на Таллинском шоссе под Санкт-Петербургом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В кафе на Донецкой улице в Москве между двумя посетительницами заведения произошел конфликт, в результате которого одна из женщин ударила ножом другую.
Обновлено в 00:52
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В Подмосковье женщина замерзла насмерть на могиле сына
2 января на городском кладбище было обнаружено тело 59-летней женщины — родственники нашли ее мертвой у могилы сына.
Обновлено вчера в 19:41