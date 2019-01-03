При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108. Столкнулись автомобили Hyundai и Renault.

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

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