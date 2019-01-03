Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушкиРоссийская газетавчера в 19:21
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108. Столкнулись автомобили Hyundai и Renault.
Российская газетавчера в 19:21
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Четыре девушки погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дмитровском районе Подмосковья
Агентство Москвавчера в 17:19
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Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
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