Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из РоссииTravel Russian News 07:11

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com. Как передает «Интерфакс», микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Кумлуджа — Анталья.
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Авария, в которой, предположительно, пострадали россияне, произошла в турецкой Анталье

Эхо Москвы05:30

Двое граждан России пострадали в аварии в турецкой Анталье

RT на русском06:22

После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана

РИА Новости07:21

Россияне пострадали в аварии с туристическим автобусом в Турции

Телеканал 360°05:43

В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали два россиянина

РБК06:38

Двое россиян получили ранения в ДТП в Анталье

ТАСС06:20

После ДТП в Анталье в больницу были доставлены два гражданина России

Говорит Москва06:17
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Политика

Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Группа московских полицейских направлена в Чемодановку

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала журналистам, что в село Чемодановка Пензенской области, где накануне произошла массовая драка с летальным исходом одного их пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Футбол

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Здоровье

Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание

Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:02
Спорт

Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США

Обновлено в 09:09
Общество

Дольщики ЖК «Ижора Парк» начали бессрочную голодовку

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина пением излечилась от заикания

Обновлено в 09:00
Происшествия

Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

Обновлено в 10:16
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Единоборства

Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.
Обновлено в 03:35
Транспорт

В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse

В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили на улице в США

Обновлено в 02:52
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Внук Ротару вырос сердцеедом

Внук Ротару вырос сердцеедом Анатолий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки. У Софии Ротару подрастают красавцы-внуки.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест

Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Обновлено в 10:13
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл придется одевать своего сына в одежду родственников

Обновлено в 10:45
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
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