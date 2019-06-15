Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из РоссииTravel Russian News 07:11
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com. Как передает «Интерфакс», микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Кумлуджа — Анталья.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Футбол
В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» Васкеса
Дом 27-летнего футболиста в Испании был ограблен в тот момент, когда игрок находился со своей семьей в отъезде в отпуске, сообщает AS.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Политика
Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Эвертон» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Нереса
Форвард «Аякса» Давид Нерес попал в сферу интересов «Эвертона» и ПСЖ. 22-летний бразильский нападающий оценивается в 50 миллионов евро.
Обновлено в 11:23
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено в 14:03
Гаджеты
Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве
Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо
Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.
Обновлено в 14:10
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Каринэ Хабирова раскритиковала Элвина Грея
Обновлено в 12:29
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
В КЧР начальник ФОМС получил удар ножом
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, 48-летнего начальника территориального ФОМС, жителя города Усть-Джегута, ударил ножом неизвестный преступник.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00