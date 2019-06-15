Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из РоссииTravel Russian News 07:11

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com. Как передает «Интерфакс», микроавтобус столкнулся с автомобилем на трассе Кумлуджа — Анталья.
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В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали два россиянина

РБК06:38

Россияне пострадали в аварии с туристическим автобусом в Турции

Телеканал 360°05:43

После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана

РИА Новости07:21

Двое граждан России пострадали в аварии в турецкой Анталье

RT на русском06:22

Авария, в которой, предположительно, пострадали россияне, произошла в турецкой Анталье

Эхо Москвы05:30

Двое россиян получили ранения в ДТП в Анталье

ТАСС06:20

После ДТП в Анталье в больницу были доставлены два гражданина России

Говорит Москва06:17
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Футбол

В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» Васкеса

Дом 27-летнего футболиста в Испании был ограблен в тот момент, когда игрок находился со своей семьей в отъезде в отпуске, сообщает AS.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Политика

Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье

Обновлено в 10:47
Футбол

«Эвертон» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Нереса

Форвард «Аякса» Давид Нерес попал в сферу интересов «Эвертона» и ПСЖ. 22-летний бразильский нападающий оценивается в 50 миллионов евро.
Обновлено в 11:23
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено в 14:03
Гаджеты

Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве

Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо

Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.
Обновлено в 14:10
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Культура

Экс-директор Чернобольской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено в 14:32
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Футбол

Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам

Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram

35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Каринэ Хабирова раскритиковала Элвина Грея

Обновлено в 12:29
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Кино

Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»

Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

В КЧР начальник ФОМС получил удар ножом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, 48-летнего начальника территориального ФОМС, жителя города Усть-Джегута, ударил ножом неизвестный преступник.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
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