Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали российские туристыКомсомольская правда 05:52
По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции. Местные СМИ сообщают, что среди пострадавших семеро граждан России и Узбекистана, а также несколько детей. Авария произошла утром в субботу, 15 июня, около 09:00 на трассе Кумлуджа - Анталья.
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