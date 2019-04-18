Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человекКоммерсантъ 15:04
Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса. Инцидент произошел в районе Санта-Круш, пишет агентство Lusa. Несколько человек были госпитализированы, их число уточняется, сообщает телеканал RTP.
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Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено в 11:37
Общество
Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее
В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
Интернет
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:52
Политика
Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев
Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено в 21:35
Общество
Министр Козлов предостерег ресурсников от вскрытия новых дорог в Чите
Перед использованием "единой субсидии" на ремонт улично-дорожной сети в Чите местной власти необходимо провести подготовительные работы, чтобы не надо было переделывать некачественную работу и потом не оказалось, что новый асфальт придётся вскрывать из-за ремонтов сетей ЖКХ.
Обновлено в 23:22
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Общество
В Лондоне появилась зона чистого воздуха
В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.
Обновлено в 23:22
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Екатеринбурге два человека погибли при возгорании холодильника
По данным Е1, начался пожар. в квартире загорелся холодильник и люди просто задохнулись во сне продуктами горения.
Обновлено в 22:30
Здоровье
Медики назвали главные причины отвращения к еде
Медики назвали главные причины отвращения к еде, указывающие на различные заболевания.
Обновлено в 06:22
Транспорт
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Обновлено в 22:02
Общество
Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров
На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обновлено в 17:01
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 21:00
Игры
NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch
WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Кино
18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»
Обновлено в 05:14
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Голый Алексей Панин взорвал Инстаграм интимными фото с возлюбленной
Скандально известный актер Алексей Панин шокировал подписчиков Инстаграм новой выходкой.
Обновлено в 08:00
Общество
Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники
10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.
Обновлено в 23:43
Политика
Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено в 16:40
Энергетика
Поставки «Газпрома» в Венгрию могут быть ускорены
Венгрия ведет переговоры с «Газпромом» о поставках в текущем году части газа на 2020 год, поскольку перспектива будущего транзита российского газа через Украину остается неясной.
Обновлено в 21:38
Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Ил-112В впервые представят на авиасалоне МАКС-2019
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые будет показан в рамках авиасалона МАКС-2019, о чем прессе рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
Обновлено в 09:51
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено в 20:53
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Порту» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов
Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Обновлено в 17:00