Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиянТАСС 05:52
Около 60 туристов, предположительно россиян, находились в автобусе, попавшем в ДТП в районе Сиены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.
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В российском посольстве в Италии уточнили информацию о ДТП с туристическим автобусом
Комсомольская правда10:19
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