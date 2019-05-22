В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиянТАСС 05:52

Около 60 туристов, предположительно россиян, находились в автобусе, попавшем в ДТП в районе Сиены. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Италии.

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Общество Россияне назвали лучших и худших соседей Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.

Политика На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

Общество В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.

Космос Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.

Кино «Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов» Пользователи сетей стали активно распространять всевозможные картинки и мемы по мотивам сериала.

Общество Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Представитель Зеленского ответил на отказ Рады обсуждать законы Президент Украины наделён только правом законодательной инициативы, заявил представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

Футбол «Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.

Политика МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.

Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Хоккей Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.

Политика Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95» На Украине стало известно имя нового заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Здоровье В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.

Интернет Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.

Транспорт Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134 Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.

Происшествия На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2 В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.

Политика Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.

Экономика Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20% Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.

Футбол Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ.

Общество Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона» Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.