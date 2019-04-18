Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человекRT на русском 02:14

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии скончались 29 человек, по меньшей мере 28 из них — граждане Германии.

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

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