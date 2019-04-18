Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человекRT на русском 02:14
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии скончались 29 человек, по меньшей мере 28 из них — граждане Германии.
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Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Общество
В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники
Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:49
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Политика
Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 05:02
Происшествия
Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии
Обновлено в 04:20
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Для лечения Быкова в Уфу вылетели врачи из госпиталя Бурденко
Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель Новой газеты и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова — Алексей Венедиктов (@ aavst) 18 апреля 2019 г. 16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в больницу Уфы, куда он прилетел, чтобы провести лекцию.
Обновлено в 03:26
Политика
Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы
Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
Обновлено в 05:58
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Футбол
Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле
«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Кино
Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
Обновлено в 07:09
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31