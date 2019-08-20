Происшествия

Автобус попал в ДТП в Челябинске, есть пострадавшиеГазета.Ru вчера в 23:22

Автобус в Челябинске столкнулся с "Камазом", в результате чего пострадали люди. Об этом передает ТАССсо ссылкой на ГИБДД по городу.
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