Автобус в Челябинске столкнулся с "Камазом", в результате чего пострадали люди. Об этом передает ТАССсо ссылкой на ГИБДД по городу.

Автобус попал в ДТП в Челябинске, есть пострадавшие

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