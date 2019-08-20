Происшествия
Автобус попал в ДТП в Челябинске, есть пострадавшиеГазета.Ru вчера в 23:22
Автобус в Челябинске столкнулся с "Камазом", в результате чего пострадали люди. Об этом передает ТАССсо ссылкой на ГИБДД по городу.
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Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 1429
На сегодняшний день в медицинских стационарах Саратовской области с подозрением на лихорадку неясной этиологии находятся 153 человека.
Обновлено в 02:48
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности бессонницы
Обновлено в 01:36
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, следует из данных сайта информационно-аналитического центра навигационной системы.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет романа
Артист женился на своей возлюбленной Лорен Хэшиан после 12 лет романа.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео встречи военного с местными жителями после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Культура
Apple потратила более $6 млрд на производство своих шоу и фильмов
«Apple выделила более 6 миллиардов долларов на оригинальные шоу и фильмы в преддверии запуска своего нового сервиса потокового видео, огромный бюджет, нацеленный на то, чтобы догнать Netflix, Disney и HBO, принадлежащее AT & T», — отмечает издание.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Ferrari расширит модельный ряд GT, но не станет гоняться за Porsche
Во время своего визита в Пеббл-Бич на ежегодную выставку Concours d’Elegance Элканн намекнул, что Ferrari, наиболее известный своими высокопроизводительными суперкарами, представит новый автомобиль GT в ноябре этого года.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено вчера в 14:19
Хоккей
Минское «Динамо» заключило просмотровый контракт с 16-летним форвардом
Минское «Динамо» заключило просмотровый контракт с 16-летним форвардом Александром Пальчиком, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе в Октябрьском тоннеле в Москве
По словам собеседника агентства, в полицию обратился 26-летний москвич и сообщил, что ехал на своей машине по Октябрьскому тоннелю и увидел, как неизвестные на автомобиле Cadillac без государственных номеров начали стрелять из автомата Калашникова.
Обновлено в 04:51
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47