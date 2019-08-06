Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человекLenta.ru 00:18
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону. Также сообщается о двух пострадавших, один из них — ребенок.
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ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
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В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Экс-главу якутского аэропорта осудили за взятки на «благородные цели»
Бывшего гендиректора международного аэропорта Якутска Николая Местникова признали виновным в получении взяток на 27 млн рублей и приговорили к девяти годам колонии.
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Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
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Армия и оружие
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