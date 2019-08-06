Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону. Также сообщается о двух пострадавших, один из них — ребенок.

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

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