Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человекLenta.ru 00:18

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону. Также сообщается о двух пострадавших, один из них — ребенок.
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