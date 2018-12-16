Происшествия

В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян
Коммерсантъ
04:12

Десять россиян госпитализированы в Швейцарии после ДТП с автобусом, сообщает посольство РФ в Берне в своем Twitter. Они получают необходимую помощь. Посольство «находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями».
Коммерсантъ04:12
Станислав Смирнов
Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один — средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы. Посольство предложило им помощь, но они сказали, что в ней сейчас не нуждаются.
— Станислав Смирнов, российский математикКрасная весна 05:02

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В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

Коммерсантъ04:12

В полиции Швейцарии уточнили данные о пострадавших в ДТП россиянах

Газета.Ru05:04

Ростуризм: пострадавшие в ДТП в Швейцарии россияне путешествовали самостоятельно

ТАСС04:41

Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии — посольство РФ

Пятый канал03:36

Данных о пострадавших в ДТП в Швейцарии россиянах пока нет

РИА Новости02:42

10 граждан России пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии

Говорит Москва03:35

Трое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжести

Интерфакс05:03
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