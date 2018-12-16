Происшествия

В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян
Коммерсантъ
04:12

Десять россиян госпитализированы в Швейцарии после ДТП с автобусом, сообщает посольство РФ в Берне в своем Twitter. Они получают необходимую помощь. Посольство «находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями».
Коммерсантъ04:12
Станислав Смирнов
Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один — средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы. Посольство предложило им помощь, но они сказали, что в ней сейчас не нуждаются.
— Станислав Смирнов, российский математикКрасная весна 05:02

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В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

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