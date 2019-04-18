Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человекКоммерсантъ 15:04
Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса. Инцидент произошел в районе Санта-Круш, пишет агентство Lusa. Несколько человек были госпитализированы, их число уточняется, сообщает телеканал RTP.
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Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 20:19
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями
Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27
Баскетбол
«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Лиги ВТБ
Баскетболисты эстонского "Калева" нанесли поражение "Зениту" из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завоевали последнюю путевку в плей-офф турнира.
Обновлено в 14:05
Здоровье
В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни
В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни Ввоз живой птицы и любых продуктов птицеводства с территории Северо-Кавказской республики в Белоруссию запрещен с 17 апреля.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Intel покидает рынок мобильных 5G-модемов
В своем заявлении Intel заявила, что «не планирует выпускать 5G-модемы для смартфонов, включая те, которые первоначально планировалось выпустить в 2020 году».
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова
Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
Обновлено в 11:52
Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено в 21:33
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено в 04:30
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
ЖКХ
Горячую воду отключат в нескольких районах Хабаровска
Следует провести разъяснительную работу с детьми об опасности горячей воды и игр вблизи теплотрасс и тепловых камер.
Обновлено в 19:06
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала дочку, рассказала о кормлении грудью и набранных килограммах
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей очень сложно не показывать лицо дочки.
Обновлено в 17:10
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Политика
Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Камчатке 13-летняя школьница забеременела от студента
Обновлено в 20:13
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
Общество
Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» из-за Шнурова
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Госдума приравняла сбежавших с места ДТП водителей к уголовникам
Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более, водителю будет грозить от четырех до девяти лет лишения свободы.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Голый Алексей Панин взорвал Инстаграм интимными фото с возлюбленной
Скандально известный актер Алексей Панин шокировал подписчиков Инстаграм новой выходкой.
Обновлено в 08:00
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37