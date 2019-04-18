Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человекКоммерсантъ 15:04

Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса. Инцидент произошел в районе Санта-Круш, пишет агентство Lusa. Несколько человек были госпитализированы, их число уточняется, сообщает телеканал RTP.
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Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

РБК19:56

Начато расследование по факту ДТП с туристическим автобусом в Португалии

Телеканал 360°22:07

Прокуратура Португалии начала расследование ДТП на острове Мадейра

Эхо Москвы22:02

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре выросло до 29

Коммерсантъ20:19

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

Интерфакс15:53

В Португалии уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

РИА Новости17:45

AFP: число жертв ДТП на острове Мадейра возросло до 29

ТАСС18:58
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Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 20:19
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями

Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27
Баскетбол

«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Лиги ВТБ

Баскетболисты эстонского "Калева" нанесли поражение "Зениту" из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завоевали последнюю путевку в плей-офф турнира.
Обновлено в 14:05
Здоровье

В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни

В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни Ввоз живой птицы и любых продуктов птицеводства с территории Северо-Кавказской республики в Белоруссию запрещен с 17 апреля.
Обновлено в 12:18
Гаджеты

Intel покидает рынок мобильных 5G-модемов

В своем заявлении Intel заявила, что «не планирует выпускать 5G-модемы для смартфонов, включая те, которые первоначально планировалось выпустить в 2020 году».
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова

Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
Обновлено в 11:52
Экономика

ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей

Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено в 21:33
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей

Обновлено в 21:13
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
ЖКХ

Горячую воду отключат в нескольких районах Хабаровска

Следует провести разъяснительную работу с детьми об опасности горячей воды и игр вблизи теплотрасс и тепловых камер.
Обновлено в 19:06
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала дочку, рассказала о кормлении грудью и набранных килограммах

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей очень сложно не показывать лицо дочки.
Обновлено в 17:10
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Политика

Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Политика

Иванка Трамп заявила, что не хотела бы возглавить Всемирный банк

Обновлено в 21:12
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Происшествия

На Камчатке 13-летняя школьница забеременела от студента

Обновлено в 20:13
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
Общество

Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» из-за Шнурова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Госдума приравняла сбежавших с места ДТП водителей к уголовникам

Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более, водителю будет грозить от четырех до девяти лет лишения свободы.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Игры

Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Голый Алексей Панин взорвал Инстаграм интимными фото с возлюбленной

Скандально известный актер Алексей Панин шокировал подписчиков Инстаграм новой выходкой.
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Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
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