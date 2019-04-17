Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человекКоммерсантъ 15:04
Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса. Инцидент произошел в районе Санта-Круш, пишет агентство Lusa. Несколько человек были госпитализированы, их число уточняется, сообщает телеканал RTP.
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Политика
Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал активно голосовать во втором туре выборов и установить мировой рекорд селфи у избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Гаджеты
Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold
Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Космос
«Роскосмос» ответил на обвинения в плагиате видеоролика
В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в плагиате видеоролика "Мы — российский космос".
Обновлено в 12:40
Здоровье
Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек
Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Украина анонсировала контракты по закупке иностранного вооружения
Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал подписание контрактов на поставки иностранного вооружения для украинской армии.
Обновлено в 08:37
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 12:23
Технологии
Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик
Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве
Обновлено в 14:46
Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Политика
МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
Футбол
Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»
Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
Обновлено в 15:36
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
Обновлено в 15:44