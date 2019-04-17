Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человекКоммерсантъ 15:04

Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса. Инцидент произошел в районе Санта-Круш, пишет агентство Lusa. Несколько человек были госпитализированы, их число уточняется, сообщает телеканал RTP.
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СМИ: большинство погибших на Мадейре туристов были гражданами Германии

ТАСС16:05

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Коммерсантъ15:04

По последним данным, 28 человек погибли в аварии с туристическим автобусом на острове Мадейра в Португалии

Эхо Москвы15:30

В аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек

РБК15:33

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

Интерфакс15:53

Число погибших в ДТП на Мадейре возросло до 28

RT на русском15:32

В Португалии около 30 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

РИА Новости15:41
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Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах

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В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
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Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
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Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
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Украина анонсировала контракты по закупке иностранного вооружения

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал подписание контрактов на поставки иностранного вооружения для украинской армии.
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Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение

Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
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Кино

Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»

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Технологии

Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик

Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
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Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

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Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
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Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

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Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
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Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
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Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

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Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
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Шестун потерял сознание во время следственных действий

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Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
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МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
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Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
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Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»

Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
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МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
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