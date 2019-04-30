Происшествия

В ДТП с автобусом сильно пострадал водительОрловское информбюро 04:45

Автобус столкнулся с попутно идущим грузовиком. После ДТП пассажирский транспорт оказался в кювете. В салоне автобуса, кроме водителя, находилось больше 50 человек, 26 из них к настоящему моменту обратились за медицинской помощью.
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В больнице остаются 12 граждан Украины после ДТП под Орлом

ТАССвчера в 23:18

Украинцы пострадали в крупной аварии под Орлом

Газета.Ru01:45

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

Коммерсантъвчера в 21:58

Под Орлом автобус из Киева опрокинулся после столкновения с «КамАЗом»

РБКвчера в 21:34

Пассажиров попавшего в ДТП автобуса разместили в торговом комплексе в Орле

РИА Новости03:28

В ДТП с перевернувшимся автобусом под Орлом пострадали 20 человек

РЕН ТВвчера в 21:20

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

RT на русскомвчера в 23:14
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Футбол

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом

Сообщается, «красные» решили поддержать игрока и предложить ему продлить действующий контракт до лета 2023 года.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Авто

В России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

30 апреля 2019 года в России стартовали продажи нового Kia ProCeed. Автомобиль сменил название и внешний вид.
Обновлено в 06:36
Наука

Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста

Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 08:14
Авто

«Заряженный» Mercedes-AMG GT R Black Series получит более 700 л.с

Неофициальную информацию о мощности Mercedes-AMG GT R Black Series еще стоит проверить, потому что поступила она от человека, который якобы заказал суперкар у немецкого производителя.
Обновлено в 07:03
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Космос

На МКС произошли проблемы с электропитанием

Обновлено в 05:31
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Кино

Крис Пратт опубликовал запрещенное видео со съемок «Мстителей»

Актер Крис Пратт опубликовал в Instagram видео, которое записал во время съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 03:02
Экономика

«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР

"Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.
Обновлено в 03:19
Общество

В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Спорт

Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Происшествия

После ареста полковника ФСБ Черкалина из ведомства уволили еще 27 сотрудников

Из Федеральной службы безопасности в связи с расследованием уголовного дела в отношении арестованного полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении крупных взяток, уволили 27 сотрудников.
Обновлено в 07:22
Транспорт

В ГИБДД появятся «черные списки» водителей

В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Вьетнам заинтересовался российскими Су‐57

Вьетнам заинтересовался российским многофункциональным истребителем Су-57Е пятого поколения, который находится на стадии разработки.
Обновлено в 06:23
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