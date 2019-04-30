Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС вчера в 22:07
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено вчера в 07:20
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Технологии
Оператор Tele2 первым в России внедрил eSim
Мобильный оператор Tele2 первым из «большой четверки» внедрил технологию электронной сим-карты (eSIM) в России.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Авто
Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы
Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Обновлено в 01:41
Политика
В Дамаске показали копию уничтоженного боевиками потолка храма Баала
Национальный музей Дамаска получил в подарок от итальянских скульпторов копию части потолочного свода древнего храма Баала в Пальмиры, длиной в четыре метра и шириной в полтора метра.
Обновлено в 01:46
Общество
В Китае за торговлю наркотиками казнят гражданина Канады
Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками.
Обновлено в 01:06
Общество
Что изменится в российских законах в мае 2019 года
1 мая вступит в силу постановление правительства, расширяющее список граждан, получающих выплаты на карты «Мир».
Обновлено в 01:12
Общество
Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции
Обновлено в 00:45
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
Обновлено вчера в 09:09
Авто
Jaguar Land Rover станет платить водителям за информацию о поездках
Обновлено вчера в 03:45
Авто
BMW хочет открыть свое производство в технопарке Храброво
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось
Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29