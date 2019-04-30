Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС вчера в 22:07
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров в свой день рождения презентовал новый хит
Король российской эстрады решил отпраздновать день рождения не в кругу семьи, а на гастролях.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Происшествия
Магазин в Пятигорске горит на площади 2 тыс. кв. метров
Обстоятельства случившегося уточняются.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины кассира в Узловой задержан
34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Узловой задержан участковыми уполномоченными полиции в садовом товариществе на окраине города.
Обновлено в 02:50
Футбол
Защитник «Ман Сити» Данило ради перехода в «Интер» согласен на понижение зарплаты
В услугах 27-летнего бразильца заинтересован «Интер». Игрок готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Политика
Заместитель генпрокурора США подал в отставку
Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Политика
В ПАСЕ ищут «позитивный выход» из конфликта с Россией
Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения.
Обновлено в 04:36
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими журналистами
Обновлено вчера в 10:21
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31