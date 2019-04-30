Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС вчера в 22:07

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Пассажиров попавшего в ДТП автобуса разместили в торговом комплексе в Орле

РИА Новости03:28

Украинцы пострадали в крупной аварии под Орлом

Газета.Ru01:45

В ДТП с перевернувшимся автобусом под Орлом пострадали 20 человек

РЕН ТВвчера в 21:20

По факту ДТП с автобусом под Орлом возбуждено уголовное дело

RT на русском03:17

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

Коммерсантъвчера в 21:58

Под Орлом автобус из Киева опрокинулся после столкновения с «КамАЗом»

РБКвчера в 21:34

Клычков: пострадавших в ДТП под Орлом граждан Украины доставят в Москву на автобусе

ТАСС02:54
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Политика

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая

Обновлено вчера в 12:04
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Общество

ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете

Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в свой день рождения презентовал новый хит

Король российской эстрады решил отпраздновать день рождения не в кругу семьи, а на гастролях.
Обновлено в 03:26
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье

Обновлено в 04:28
Происшествия

Магазин в Пятигорске горит на площади 2 тыс. кв. метров

Обстоятельства случившегося уточняются.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины кассира в Узловой задержан

34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Узловой задержан участковыми уполномоченными полиции в садовом товариществе на окраине города.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:04
Футбол

Защитник «Ман Сити» Данило ради перехода в «Интер» согласен на понижение зарплаты

В услугах 27-летнего бразильца заинтересован «Интер». Игрок готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Политика

Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве

"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Политика

В ПАСЕ ищут «позитивный выход» из конфликта с Россией

Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения.
Обновлено в 04:36
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

Обновлено вчера в 10:21
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Общество

Супруга губернатора Голубева заработала за год в семь раз больше мужа

Обновлено в 02:48
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