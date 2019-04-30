Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС вчера в 22:07
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Общество
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Космос
Проект футуристической марсианской теплицы Университета Дартмута выиграл конкурс от NASA
Команда из Дартмутского колледжа (штат Нью-Гемпшир, США), состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge — 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В США задержан планировавший теракт бывший военный
В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств.
Обновлено вчера в 21:43
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Баскетбол
«Денвер» обыграл «Портленд» в НБА
Обновлено в 01:44
Технологии
Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
«Иван Голубец» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
Морской тральщик (МТЩ) «Иван Голубец» из состава соединения кораблей Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Обновлено вчера в 07:51
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с видеокамерой из Петербурга
У берегов Норвегии нашли белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» на ремешке.
Обновлено вчера в 02:11
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Музыка
Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу
Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Политика
Путин приветствовал перспективу российско-украинского гражданства
Как писал Sputnik Эстония, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено 28 апреля в 19:18
Экономика
Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае
С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».
Обновлено в 03:08
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
В ГИБДД решают ставить на учет «проблемных» водителей
В России будет создана специальная база данных со злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые лишены прав.
Обновлено в 03:24
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43