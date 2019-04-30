Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС вчера в 22:07

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Украинцы пострадали в крупной аварии под Орлом

Газета.Ru01:45

Пассажиров попавшего в ДТП автобуса разместили в торговом комплексе в Орле

РИА Новости03:28

По факту ДТП с автобусом под Орлом возбуждено уголовное дело

RT на русском03:17

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом

ТАСС03:12

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

Коммерсантъвчера в 21:58

Под Орлом автобус из Киева опрокинулся после столкновения с «КамАЗом»

РБКвчера в 21:34

В ДТП с перевернувшимся автобусом под Орлом пострадали 20 человек

РЕН ТВвчера в 21:20
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Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Космос

Проект футуристической марсианской теплицы Университета Дартмута выиграл конкурс от NASA

Команда из Дартмутского колледжа (штат Нью-Гемпшир, США), состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge — 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

В США задержан планировавший теракт бывший военный

В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств.
Обновлено вчера в 21:43
Энергетика

«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Баскетбол

«Денвер» обыграл «Портленд» в НБА

Обновлено в 01:44
Технологии

Tele2 подстроил частоту

Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

«Иван Голубец» возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Морской тральщик (МТЩ) «Иван Голубец» из состава соединения кораблей Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Обновлено вчера в 07:51
Здоровье

Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с видеокамерой из Петербурга

У берегов Норвегии нашли белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» на ремешке.
Обновлено вчера в 02:11
Общество

Император Японии сегодня отречется от престола

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»

Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Музыка

Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу

Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Политика

Путин приветствовал перспективу российско-украинского гражданства

Как писал Sputnik Эстония, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено 28 апреля в 19:18
Экономика

Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае

С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено вчера в 09:38
Общество

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Футбол

El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».
Обновлено в 03:08
Здоровье

В Петербурге появится реабилитационный центр детской онкологии

Обновлено в 02:53
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Космос

NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС

Обновлено в 03:38
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт

В ГИБДД решают ставить на учет «проблемных» водителей

В России будет создана специальная база данных со злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые лишены прав.
Обновлено в 03:24
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Политика

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая

29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
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