Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС вчера в 22:07
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
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Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Кино
Названа дата премьеры третьей части «Фантастических тварей»
12 ноября 2021 года состоится премьера третьего фильма кинофраншизы "Фантастические твари", как стало известно 29 апреля со слов представителя компании Warner Bros.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы
Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя.
Обновлено в 04:36
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Общество
ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 06:37
Политика
В Кремле высказались о видеообращении главаря ИГ
Обновлено в 05:48
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Обновлено в 04:17
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Гаджеты
Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:15
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Экономика
Липецкая область и японский бизнес заинтересованы в развитии связей
Липецкая область и Япония намерены расширять деловое и экономическое сотрудничество, в частотности в сфере сельского хозяйства, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов, комментируя итоги встречи с японскими бизнесменами.
Обновлено в 06:21
Космос
Странный инцидент в неизвестной точке Земли: грозовая туча очень низко нависла над дорогой – кадры
Обновлено в 04:20
Политика
Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной
Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:36
Общество
Рост пенсий и переход на «Мир»: какие изменения вступят в силу с 1 мая
Ряд изменений вступают в силу с первого мая 2019 года в России. Увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:13
Политика
Глава «Транснефти» 30 апреля доложит Путину о ситуации с «Дружбой»
Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:16
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось
Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38